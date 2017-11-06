التقى سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المستقيل أمس الأحد، بسفير المملكة الجديد لدى لبنان وليد اليعقوب، بعد أدائه للقسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ونشر الحريري الصورة على حسابه بموقع “تويتر”، معلقاً عليها بقوله: “بعد أدائه للقسم أمام خادم الحرمين الشريفين، سررت بلقاء سعادة السفير السعودي وليد اليعقوب”.
وكان الحريري قد قدم استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية في كلمة متلفزة بثها من العاصمة الرياض، فيما أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان أن استقالة الحريري أتت من المملكة لأسباب أمنية، مشيراً إلى أن الحرس الخاص به امتلك معلومات مؤكدة عن مؤامرة تحاك لاغتياله.وفق “أخبار 24”.
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