علّق فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة على تداول مقطع فيديو ظهر خلاله عامل نظافة يباشر عمله في منطقة قريبة من مركز المليليح، على بعد 60 كيلو شمال المدينة المنورة.
وأوضح مدير فرع الوزارة، ماجد الأحمدي، أن فرع الوزارة باشر على الفور التحقق من مقطع الفيديو، وتم التأكد من موقع التصوير وتحديد الجهة المسؤولة عن الصيانة والنظافة، وتم التواصل مع الشركة المختصة وأخذ إفادتهم عن الواقعة.
وأضاف أن وجود العامل بذلك الموقع يأتي في مهام عمله، إلا أنه لا يُقبل أن يكون بموقع بعيد وحيدًا دون معدات النظافة، أو المركبات المخصصة لها، كما أن هناك آلية للعمل يجب أن يلتزم بها جميع العاملين بمشروعات الصيانة خارج النطاق العمراني.
يُذكر أن أمانة المدينة المنورة أكدت أن عامل النظافة الذي ظهر في مقطع الفيديو لا يتبع بلدية المليليح، مشيرة إلى أن الأمانة غير مسؤولة عن وجود العامل في هذه المنطقة.وفق “أخبار 24”.
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