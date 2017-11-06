رصد مقطع فيديو اللحظات الأولى للعثور على حطام الطائرة المروحية المقلة لنائب أمير منطقة عسير، التي سقطت مساء امس (الأحد)، وتوفي على إثرها برفقة عدد من مسؤولي الإمارة.
وأظهر المقطع توافد قوات الأمن وفرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع سقوط الطائرة في منطقة جبلية، ومحاولة الوصول إلى حطام الطائرة.
يُذكر أن الطائرة التي كانت تقل نائب أمير المنطقة وعددا من المسؤولين، بينهم وكيل الإمارة وأمين المنطقة، سقطت مساء امس (الأحد) بعد قيام الأمير منصور بجولة تفقدية لمحافظات المنطقة.وفق “أخبار 24”.
#عاجل #فيديو .. العثور على حطام الطائرة ، ووفاة الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه .pic.twitter.com/wc8YNj4Vaa
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