كدت شركة المملكة القابضة في بيان لها امس (الأحد)، أنها مستمرة في نشاطها التجاري، والتزامها التام بأعمال الشركة، كالمعتاد، في خدمة مصالح مساهميها وكل من له مصلحة بها.
وأوضحت أنها اطلعت على الأخبار التي تم تداولها إعلاميًا، عن أحداث أمس أول السبت، والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال.
وأضافت أن الرئيس التنفيذي للشركة تلقى تأكيد دعمٍ من حكومة خادم الحرمين الشريفين لشركة المملكة القابضة، فيما ستعلن عن أي تطورات جوهرية في حينه.وفق “أخبار 24”.
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