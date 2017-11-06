عقدت إدارة تعليم الخرج اليوم الأحد 16/ 2/ 1439اجتماع اللجنة التحضيرية للمشروع الوزاري تحدي القراءة العربي ممثلة في مديرة وحدة تطوير مهارات التربويات ومنسقة مشروع تحدي القراءة د.سارة الحقباني وذلك بحضور المساعد لشؤون تعليم البنات الأستاذة سماح مبارك الذيبان وأعضاء اللجنة أ.نورة الدوسري من قسم التقنيات ،أ.مريم العميري مشرفة لغة عربية ، أ.إيمان البياهي علاقات عامة واعلام و أ.نوال الثبيتي وقد تم مناقشة عدة محاور أثناء الاجتماع كالخطة التشغيلية للمشروع
_ الايجابيات والسلبيات التي لابد من تلافيها هذا العام
_ توزيع المهام على الأعضاء
_آلية تكريم الفائزات في العامين الماضيين على مستوى المحافظة.
وفي نهاية الاجتماع وبعد النقاش المستفيض خرج الأعضاء بالعديد من المقترحات والتوصيات.
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