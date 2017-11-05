عقدت إدارة تعليم الخرج اليوم الأحد 16/ 2/ 1439اجتماع اللجنة التحضيرية للمشروع الوزاري تحدي القراءةالعربي ممثلة في مديرة وحدة تطوير مهارات التربويات ومنسقة مشروع تحدي القراءة د/ سارة الحقباني وذلك بحضور المساعد لشؤون تعليم البنات الأستاذة /سماح مبارك الذيبان وأعضاء اللجنة أ/نورة الدوسري من قسم التقنيات ،أ/مريم العميري مشرفة لغة عربية ،أ/إيمان البياهي علاقات عامة واعلام وأ/نوال الثبيتي وقد تم مناقشة عدة محاور أثناء الاجتماع كالخطة التشغيلية للمشروع_ الايجابيات والسلبيات التي لابد من تلافيها هذا العام_ توزيع المهام على الأعضاء_آلية تكريم الفائزات في العامين الماضيين على مستوى المحافظة.وفي نهاية الاجتماع وبعد النقاش المستفيض خرج الأعضاء بالعديد من المقترحات والتوصيات.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
قد نختلف كثيراً…. ولكن .!
مشعل الشهراني840 0
انهيار العقار واحلام الثراء
محمد بن حوقان966 0
ماذا حدث للشخصية الانطوائية ؟
سعد الفريخ4256 0
لماذا يكرهونها ؟
مشعل الشهراني3640 0
الابناء المتضررون، لماذا !؟ وإلى متى !؟
هنادي العتيبي10493 1
علم السوجوك
سعد بن سليمان الفريخ10745 0
تعليم الخرج يعقد اجتماع تحضيري لمشروع تحدي القراءة العربي
لا يوجد وسوم
0 336
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884956051.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج