أثار نيكولاس ميليسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إعجاب الجماهير السعودية بالـ”نيو لوك” الذي ظهر به قبيل سفر الفريق إلى أبوظبي لإقامة معسكر، استعدادًا لنهائي دوري أبطال آسيا.
وظهر ميليسي بشعر أصفر ونظارة شمسية ما أعطاه مظهرًا مميزًا.
وتناقل مشجعون هلاليون وحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي صورًا للاعب بمظهره الجديد.
ويعد ميليسي واحدًا من أهم لاعبي نادي الهلال، ما أعطاه مكانة خاصة لدى الجماهير. وفق”أخبار24″.
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