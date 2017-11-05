قدم مدرب الفريق الاول بنادي احد عبدالوهاب الحربي استقالته عقب انتهاء مباراة فريقه أمس أمام الفيصلي والتي خسرها بثلاثة اهداف مقابل هدف.
وكان عبدالوهاب قد فاجأ اللاعبين في غرفة الملابس باعلانه تقديم الاستقالة والابتعاد عن الفريق.
وحاولت (الرياضي) الكشف عن اسباب الاستقالة من المدرب نفسه الا انه فضل عدم الحديث. من جانبه اكد سعود الحربي رئيس نادي احد صحة الاستقالة مؤكدا ان المدرب أبلغ الادارة بالاستقالة بعد المباراة. وحول البديل أوضح رئيس نادي أحد: (سوف نجتمع مع المدرب لمعرفة الاسباب وسوف نعمل على تدارك الامور.
واستقالة المدرب حتى الان شفوية ولم يصدر بها اى قرار رسمي).
الجدير بالذكر أن أصوات أحدية ظهرت في الفترة الأخيرة من بعض شرفيي النادي طالبت بإقالة الحربي بعد نزيف النقاط في دوري المحترفين السعودي برغم انه قاد الفريق للصعود من الدرجة الأولى وقبلها من الثانية. وفق”أخبار24″.
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