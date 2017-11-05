تحوم الشكوك، حول مشاركة الجناح المصري محمد عبد الشافي، المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراة منتخب بلاده أمام غانا، في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
ويعاني محمد عبد الشافي من خشونة الركبة، ولم يشارك في مباراة فريقه الأخيرة أمام الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين.
وكان جهاز الكرة بالنادي الأهلي قد تقدم، بطلب للمنتخب المصري، يتضمن عدم مشاركة اللاعب في مباراة غانا المقبلة، نظرًا لإصابته، قبل أن يتراجع الفريق السعودي عن طلبه، ويترك الأمر لقرار الجهاز الطبي بالفراعنة.
وتعد مباراة غانا، تحصيل حاصل، بعد أن تأهل المنتخب المصري رسميًا إلى مونديال روسيا.
وتقرر أن يخضع محمد عبد الشافي غدًا الاثنين، للكشف الطبي في معسكر المنتخب المصري، لحسم مصيره من مباراة الجولة الأخيرة أمام غانا. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج