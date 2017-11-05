أكد لاعب النصر محمد فوزير أنه يتمنى أن يتأقلم بشكل كبير مع زملائه اللاعبين في الفريق النصراوي وذلك من خلال المعسكر الإعدادي الذي سوف يقام في الإمارات الأسبوع الجاري.
وقال فوزير أنه يتمنى أن يتأقلم بقية لاعبي النصر مع مدرب الفريق الجديد الأرجنتيني جوستافو والذي قدم للفريق في الفترة الأخيرة بعد إقالة المدرب السابق البرازيلي غوميز.
وتابع اللاعب المغربي فوزير حديثه الخاص لـ”عين اليوم”: “أنّ لاعبي النصر يحاولون أن يرفعوا المعدل اللياقي من خلال هذا المعسكر وذلك من خلال التمارين واللقاءات الودية”.
وتابع: “نحاول أن نصنع طابع إيجابي في الفترة المقبلة وسوف نقول كلمتنا في الفترة المقبلة من خلال المباريات”.
ووجه فوزير تحياته لجمهور النصر مبديا إعجابه بهذا الجمهور الكبير ممنيا النفس بمصالحة الجماهير في الفترة المقبلة من خلال المباريات بعد أن يتم استغلال فترة التوقف وتحقيق نتائج إيجابية
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