ألمح يوسف السركال، رئيس اتحاد الكرة الإماراتي السابق، إلى إمكانية ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وتلقى السركال، رسالة دعم من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، والذي قال في تصريحات صحفية “سأقوم بالاتصال بشخص اشتاق له جداً، وهو يوسف السركال، المنافس الشهير للشيخ سلمان آل خليفة، على رئاسة الاتحاد الآسيوي سابقاً”.
وحول وجود نية للترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي خلال الدورة المقبلة، بعد الدعم السعودي الواضح، قال السركال “لن استبق الأحداث، إلا إذا التقيت مع المستشار تركي آل شيخ، للإطلاع على رؤيته وأهدافه”.
وتابع يوسف السركال “لن أتردد في قبول أي مشروع مستقبلي يربط السعودية والإمارات”.
وكتب السركال، عبر صفحته على موقع التواصل تويتر “يسعدني ويشرفني تلبية دعوة صديقي المستشار تركي آل الشيخ لزيارة السعودية، ترشحي مرة أخرى سابق لأوانه”.
ومن المتوقع أن يلتقي تركي آل الشيخ مع يوسف السركال، على هامش مباراة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 18 تشرين ثان/نوفمبر الجاري. وفق”أخبار24″.
وعن رأيه في عمل الاتحاد الآسيوي خلال الدورة الحالية، أوضح السركال “الحديث في هذا الجانب يتشعب كثيراً، ويكفي القول إنه من غير المنصف إقصاء منتخب الإمارات للناشئين، وعدم منحه الفرصة للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات آسيا”.
وتابع “إذا كان الأمر مرتبطا بموقف المنتخب الإماراتي من اللعب في قطر، فكان لابد من نقل الأبيض لمجموعة أخرى أو نقل مباريات تلك المجموعة التي يتواجد فيها لتقام في دولة مقر الاتحاد الآسيوي وفق اللائحة”.
وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد تعهد بحماية الكرة السعودية، في تصريحات إعلامية بقوله “لن أسمح أن يتكرر ما حدث من إجحاف بحق الأندية ومنتخبات الأخضر، خاصة من الاتحاد الآسيوي”، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات المثارة حول مساندة السعودية للسركال للترشح على منصب رئيس الاتحاد الآسيوي.٢٠١٧
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