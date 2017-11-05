كشف مقطع فيديو مصور من داخل منصات صواريخ الباتريوت التابعة لقوات الدفاع الجوي السعودي، عن طريقة عملهم وكيفية التصدي لأي تهديد للمملكة.
ووثّق المقطع كيفية رصد رادارات الدفاع الجوي للصواريخ أو أي أجسام غريبة تهدد سلامة البلاد، والتعامل معها بكل حزم، بتدميرها قبل أن تصل إلى أماكن مأهولة.
يُذكر أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت مساء أمس السبت، صاروخًا باليستيًّا، أطلقته المليشيات الحوثية على العاصمة الرياض، حيث تم اعتراضه من قبل سرايا “البيتريوت” في منطقة غير مأهولة بشرق مطار الملك خالد الدولي.
#شكرا_رجال_الدفاع_الجوي .#واس pic.twitter.com/fdQ6xcNNMx
— واس (@spagov) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج