تسبب العبث في أجهزة إنذار الحريق بكلية العلوم والآداب للبنات فرع جامعة بيشة بمحافظة تثليث اليوم الأحد في دخول 14 طالبة بحالة إغماء، ما أدى إلى استدعاء الدفاع المدني والهلال الأحمر.
وأوضح الناطق الإعلامي للجامعة، الدكتور محمد آل عجيم، أن سبب إطلاق جرس الإنذار هو عبث بعض الطالبات بأجهزة الإنذار داخل الكلية، ما تسبب في إغماء 14 طالبة بالكلية.
وأضاف أنه تم التواصل مع الدفاع المدني والهلال الأحمر، وتم نقل الطالبات اللاتي أغمي عليهن إلى مستشفى تثليث العام، وهن بصحة جيدة، وخرج عدد منهن، مشيرا إلى أن فريق الأمن والسلامة بالجامعة قام بالتعاون مع فرق الدفاع المدني بإصلاح أجهزة الإنذار في الكلية حتى لا تتكرر الواقعة مستقبلا. وفق”أخبار24″.
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