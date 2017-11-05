أكدت النيابة العامة اليوم (الأحد)، أن المشتبه بهم الموقوفين بسبب قضايا الفساد في المال العام لن يتلقوا معاملة خاصة عن غيرهم، بسبب مناصبهم السابقة.
وأوضح النائب العام الشيخ سعود المعجب، في بيانٍ، أن المشتبه بهم لهم نفس الحقوق والمعاملة كأي مواطن سعودي، وأن مناصبهم أو مواقعهم لن تؤثر على تطبيق العدالة.
وأضاف أن اللجنة التي صدر أمر ملكي بتشكيلها، بدأت عملها بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الفساد.
يُذكر أن لجنة مكافحة الفساد التي صدر أمر ملكي أمس بتشكيلها، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعادت فتح ملف سيول جدة، كما تحقق في قضية وباء “كورونا” وعدد من الملفات. وفق”أخبار24″.
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