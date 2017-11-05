استقبل الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن اليوم (الأحد) منسوبي الوزارة من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا لتهنئته بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للحرس الوطني.
ورفع الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف ، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للحرس الوطني.
حضر الاستقبال نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، والمدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، وأمراء الأفواج ووكلاؤهم، ورؤساء الهيئات العسكرية وقادة الألوية والوحدات ومديرو الإدارات والمسؤولون بالحرس الوطني من مدنيين وعسكريين. وفق”أخبار24″.
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