أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قررت السماح لشركة ملاذ للتأمين التعاوني بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات الإلزامي، وبالتالي السماح لها بإصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات الإلزامي اعتباراً من يوم غد الاثنين 17 / 02 / 1439هـ.
وقالت المؤسسة في بيانٍ لها اليوم (الأحد) إن ذلك يأتي بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف، وأكدت التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية وعدم الإخلال بالتسعير، وذلك بالتطوير المستمر لنظام المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة. وأكدت التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.
ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة في عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666. وفق”أخبار24″.
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