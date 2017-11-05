قرر وكيل إحدى المدارس الثانوية الأهلية بمحافظة جدة العفو عن طالبين اعتديا عليه قبل نحو عامين، بعد أن صدر حكم شرعي بجلدهما وسجنهما وحرمانهما من الدراسة لمدة عام دراسي.
وكان الطالبان ترصدا الوكيل عقب ضبط أحدهما متلبساً بالغش أثناء أداء الاختبار، وانتظراه خارج أسوار المدرسة واعتديا عليه بالضرب وأصاباه بكدمات أدت إلى نقله للمستشفى.
وقضت المحكمة الجزائية وفقا لـ”سبق” بحبس الطالبين لمدة 10 أيام وجلدهما 70 جلدة على دفعتين أول يوم دراسي، وبالفعل تم تنفيذ حكم الجلد الشهر الماضي، وعند حضورهما اليوم قرر وكيل المدرسة ناصر بن صالح المعبدي العفو عنهما لوجه الله تعالى.
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