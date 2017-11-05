قالت النيابة العامة، إن الأموال العامة لها حرمتها وعلى الدولة حمايتها، مطالبة المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
وأوضحت في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، إن حماية الدولة لها منصوص عليه بالمادة الـ16 من النظام الأساسي للحكم.
وكان أمر ملكي قد صدر أمس السبت بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد تتعلق بقضايا الفساد في المال العام، وذلك لمواجهة استغلال بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام مستغلين نفوذهم وسلطتهم. وفقأخبار24″”
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