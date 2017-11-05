أعلنت وزارة الخدمة المدنية ترشيح 268 من المتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، ودعتهن لمراجعة الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين ومن ثم مباشرة مهام وظائفهم.
وقالت الوزارة إن على المرشحات مراجعة فروعها أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال الفترة من يوم غدٍ الاثنين، وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 27/ 02/ 1439هـ، وإحضار الوثائق والشهادات المطلوبة، لاستكمال الإجراءات وتوجيههن للجهات الحكومية، مبينة أن من لم تحضر سيعتبر ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف.
وأبانت الوزارة أن هناك 32 وظيفة متبقية لم يتم شغلها، وسيتم طرحها في الإعلان القادم، مرجعة عدم الترشيح لها لعدة أسباب، إما أنها على مراتب لم يتقدم عليها المؤهل المستحق، أو تكون في مناطق بعيده غير مرغوبة للمتقدمين، أو رشح من تقدم عليها على إحدى رغباته الأفضل. وفق”أخبار24″.
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