اتهم مواطن إحدى شركات السيارات بالتحايل عليه والإخلال بالأنظمة، وذلك بعد وصول مخالفة سرعة له رغم أن السيارة متحفظ عليها لدى الشركة.
وروى المواطن عبدالرحمن الزهراني وفقا لـ”عكاظ”، تفاصيل الواقعة مشيرا إلى أن الشركة سحبت سيارته في الـ20 محرم 1439، لتأخره في سداد الأقساط، إلا أنه فوجئ بوصول رسالة مخالفة تجاوز الحد القانوني للسرعة، رصدها “ساهر” على سيارته.
وأوضح الزهراني أنه تقدم بشكوى إلى شرطة جدة، ضد الشركة لإخلالها بالاتفاق معه والذي يتضمن التحفظ على السيارة لا استخدامها، لافتا إلى أنه عندما واجه المسؤولين عن الشركة بالواقعة أنكروا خروجها وألزمته بسداد قيمة المخالفة.
وقال إنه بمراجعة المرور اكتشف أن السيارة قادها رجل لا يعرفه وبسرعة تزيد على 160 كلم في مدينة ينبع، ما يؤكد أنها قطعت مسافة طويلة من جدة إلى ينبع.
وأشار إلى أن الشركة هددته ببيع السيارة في المزاد العلني إذا لم يسدد الأقساط والمخالفة، مؤكدا أنه يخشى استلام السيارة لإمكانية قيام الشركة باستبدال قطع غيارها بأخرى مغشوشة بعد أن أقدمت على التحايل عليه من قبل، وطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به. وفق”أخبار24″.
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