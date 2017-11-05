قال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، إن استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أتت من المملكة لأسباب أمنية، مشيرا إلى أن الحرس الخاص للحريري امتلك معلومات مؤكدة كشف من خلالها مؤامرة تعد لاغتياله.
ونفى السبهان في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية، تحريض المملكة رئيس الوزراء اللبناني على الاستقالة، مؤكدا أن الحريري له الحرية الكاملة في العودة إلى بيروت.
وأكد أن المملكة تختلف عن دولة إيران الإرهابية وتحترم الفرقاء اللبنانيين، ولا ترغب في مشاهدة تكرار مشاهد التفجير أو التدمير في عائلة الحريري.
وأشار إلى الدور التخريبي لحزب الله في لبنان، لافتا إلى أنه حاول نقل المعارك السورية إلى لبنان وضرب الداخل اللبناني والدول العربية، وتساءل مستنكرا: “ما الفرق بين حزب الله وداعش؟”. وفق”أخبار24″.
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