قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن 42.8% من المنشآت التجارية غير ملتزمة بقرار تأنيث وتوطين محال بيع المستلزمات النسائية، مقابل التزام 57.2% من المنشآت بالقرار.
وأبان المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة نفذت 4910 زيارات تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية بمختلف مناطق المملكة خلال الأسبوع الأول من انطلاق المرحلة الثالثة من توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية التي بدأت في الأول من صفر الجاري.
وأوضح أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 1441 مخالفة، وكشفت عن التزام 2810 منشآت مقابل 2100 منشأة غير ملتزمة بقرار توطين وتأنيث المحال النسائية. وفق”أخبار24″.
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