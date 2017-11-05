تقدم والد إحدى الطالبات بمدرسة ثانوية تابعة لمحافظة الطائف بشكوى ضد معلمة يتهمها بالاعتداء على ابنته والتسبب في حدوث التواء برسغها الأيمن.
تعود تفاصيل الواقعة التي يرويها والد الطالبة والذي يعمل رجل أمن مرابط وفقا لـ”سبق”، إلى حدوث مشاجرة بين الطلاب من ضمنهم ابنته داخل المدرسة، وتم إنهاؤها من قبل المعلمات بعد إحالة المشتركات فيها للإدارة.
وأشار إلى أن ابنته فوجئت بإحدى المعلمات تمسكها من يدها وتلفها بعد الضغط عليها وتهددها بعدم الاقتراب مجددا من ابنتها التي كانت ضمن المشتركات في المشاجرة، لافتا إلى أنه تم نقل ابنته إلى إحدى المستشفيات العسكرية وخضعت للكشف بحضور مندوب عن الشرطة وصدر لها تقرير طبي بإصابتها.
من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي إنه تم استلام شكوى الوالد ويجري التحقق من صحتها ومن ثم استكمال الإجراءات المتبعة حيالها.
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