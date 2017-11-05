سعد بن سليمان الفريخ

محمد بن حوقان

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تعليم الشورى: أكثر من 6 آلاف وظيفة تعليمية شاغرة دون توضيح أسباب

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