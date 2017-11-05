توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد أن السماء ستكون غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة والاجزاء الواقعة بين منطقتي حائل وتبوك.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن هذه الحالة ستستمر كذلك على مرتفعات جازان وعسير والباحة تشمل الاجزاء الساحلية منها ويمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.
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