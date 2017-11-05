أعاد مغردون على موقع “تويتر” تداول مقطع فيديو من لقاء تلفزيوني سابق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يؤكد فيه أنه لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد، وذلك بعد صدور أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا تتعلق بقضايا الفساد في المال العام برئاسته.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد قال: “إنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، أياً من كان، سواء كان وزيراً، أو أميراً، أو أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية، سوف يحاسب”.
وكشفت مصادر أن اللجنة العليا المختصة بقضايا الفساد في المال العام التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيلها أمس السبت، قد شرعت في إيقاف عدد من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين، في تهم تتعلق بتوقيع بعضهم لصفقات سلاح غير نظامية، كما اتهم آخرون بغسيل الأموال، وإبرام صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة لهم.وفق “أخبار 24”.
ليلة تاريخية وسوداء على المفسدين؛ تُسرّع من وتيرة الإصلاح التي تشهدها البلاد#محمد_بن_سلمان لن ينجوا اي شخص تورط بالفساد#الملك_يحارب_الفسادpic.twitter.com/HWPoI8Y7Am
— بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧
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