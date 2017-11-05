نوّه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور خالد المحيسن، إلى أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد المالي والتحقيق فيها، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يؤكد توجه القيادة نحو مرحلة جديدة في مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الأمر الملكي يكشف عن عزم خادم الحرمين وولي عهده على اجتثاث الفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين وكل مَن أضر بالوطن، وغلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، واعتدى على المال العام، دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مؤكداً أن اللجنة المشكلة لن تتأخر في محاسبة وتعقب كائن مَن كان، ممن تثبت عليه جريمة الفساد.
في سياق متصل، اعتبر العديد من المراقبين والمحللين الاقتصاديين أن الأمر الملكي يعدّ اختراقاً كبيراً وعملياً، سينعكس بشكل مباشر وسريع على الاقتصاد، من خلال خفض مؤشر الفساد العام، ورفع سقف النزاهة، والدفع بعجلة التنمية، وإعطاء الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقل التكاليف، وإتاحة المجال لاستكمال مشاريع الدولة القائمة والمستجدة، وتقديم الكفاءات الوطنية لتتبوأ المناصب القيادية في الدولة بدلاً من المحسوبيات.وفق “أخبار 24”.
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