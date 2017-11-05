أكد رئيس هيئة المهندسين الدكتور جميل البقعاوي، أنه لا يمكن إصدار إقامة أو تأشيرة خروج وعودة لأي مهندس وافد غير مسجل في الهيئة، وإلا بعد تدقيق ومراجعة شهاداته الدراسية من قبل الهيئة.
وأشار البقعاوي، وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن الهيئة نجحت في إلزام المهندسين والفنيين ومساعدي المهندسين الوافدين ومنشآت القطاع الخاص بالتسجيل لديها، ثم شرعت في عملية تدقيق شاملة.
وبيّن أن الهيئة أكملت قبل 5 أشهر تدقيق نحو 20 ألف شهادة، وكشفت خلال ذلك 198 شهادة غير صحيحة، جرى التعامل معها حسب الأنظمة.
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