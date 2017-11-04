كشفت مصادر أن اللجنة العليا المختصة بقضايا الفساد في المال العام التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيلها اليوم (السبت) برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شرعت في إيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال أعمال معروفين بتهم مختلفة.
وأوضحت المصادر أن الاتهامات الموجهة لأحدهم تتعلق بتوقيع أحد الأمراء صفقات سلاح غير نظامية وصفقات أخرى في نفس الإطار.
وأضافت أن أحد الموقوفين تورط كذلك في قضايا غسيل للأموال ، وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له .
يذكر أن اللجنة التي تم تشكيلها ستقوم بمهام حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها .
إضافة إلى تتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.وفق “أخبار 24”.
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