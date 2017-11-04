أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء اليوم (السبت) أمراً ملكياً بإعفاء عادل فقيه من منصبه.
كما تضمن الأمر الملكي تعيين محمد بن مزيد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط.وفق “أخبار 24”.
وفيما يلي نصّ الأمر الملكي الكريم:
الرقم : أ / 40
التاريخ : 15 / 2 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 168 ) بتاريخ 10 / 7 / 1436هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يُعفى معالي المهندس / عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.
ثانياً : يعين معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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