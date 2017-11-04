أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء اليوم (السبت) أمراً ملكياً بإنهاء خدمة عبدالله السلطان قائد القوات البحرية وإحالته للتقاعد، وترقية اللواء فهد الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائد للقوات البحرية.
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أمر ملكي بإعفاء بإنهاء خدمة قائد القوات البحرية وتعيين الغفيلي خلفاً له
أمر ملكي بإعفاء بإنهاء خدمة قائد القوات البحرية وتعيين الغفيلي خلفاً له
الخرج اليوم - حمد السويحب :
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