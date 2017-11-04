فاز فريق الشباب لنادي الهلال لكرة القدم، اليوم السبت، على نظيره الاتحاد بنصف دستة أهداف نظيفة في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد السعودي.
وافتتح التسجيل مهاجمو شباب الهلال في مرمى الاتحاد في الدقيقة 15 من الشوط الأول، ومن ثم أمطروا شباك شباب الاتحاد بخمسة أهداف إضافية على مدار شوطي المباراة.
وبهذه النتيجة يصعد فريق شباب الهلال إلى المباراة النهائية من كأس الاتحاد السعودي للشباب لكرة القدم.
وفق “أخبار 24”.
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