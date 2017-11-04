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أصدر خادم الحرمين الشريفين، اليوم (السبت)، أمراً ملكياً بإعفاء الأمير متعب من منصبه وزيراً للحرس الوطني.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكيا بتعيين الأمير خالد بن عياف وزير للحرس الوطني.
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج