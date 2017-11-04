كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، عن أسباب اختيار سامي الجابر نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم السابق نادي الهلال، ضمن قائمة المديرين التنفيذيين للاتحاد.
وأوضح عزت أن سامي الجابر يملك تاريخا كبيرا مع ناديه والمنتخب، وهو من اللاعبين الدوليين الذين خدموا المملكة، ومن النادر أن تجد شخصا لعب كرة قدم ودرب وعمل إداريا، ويتحدث عدة لغات مثل سامي الجابر، موضحا أنه يتوقع أن يقدم الجابر إضافة كبيرة لمجلس إدارة الاتحاد، وأن يكون أحد الأشخاص المؤثرين.
وأكد في تصريحات له اليوم (السبت) أن المرحلة القادمة للمنتخب مختلفة ويجب أن نكون مستعدين لكأس العالم من كل الجوانب، لهذا أحدثنا عدة تغييرات إدارية وفنية، ونستعين بمدربين من الدوري الإسباني لمتابعة اللاعبين، وسيعطى اللاعب الذي يتم اختياره الفرصة للمشاركة في الدوري الإسباني.وفق “أخبار 24”.
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