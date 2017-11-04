كشف المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي عما توصلت إليه قيادة القوات المشتركة للتحالف، بشأن ادعاء استهداف التحالف لسوق علاف بمديرية سحار في محافظة صعدة.
وأوضح المالكي أن القيادة المشتركة للتحالف راجعت إجراءات ما بعد العمل للمهام المنفذة، وللأهداف العسكرية المختارة، وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف، حيث تبين أن ما تم استهدافه بمكان وزمان الادعاء هو هدف عسكري مشروع.
وأضاف أن الهدف تمثل في موقع لتجمع بعض العناصر الانقلابية من ميليشيا الحوثي المسلّحة ومن بينهم خبراء بمجموعة ألوية الصواريخ، وأنه تم مراجعة كافة الوثائق والإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ العملياتي.
وأشار إلى أنه اتضح من خلالها صحة الإجراءات، ومنها الإجراءات الوقائية والاعتبارات التكتيكية لتقليل أي اضرار جانبية والأخذ بالاعتبار النمط الحياتي والاجتماعي حول الموقع، مشددا على التزام التحالف التام بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني وخاصة المتعلقة بحماية المدنيين.وفق “أخبار 24”.
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