تعلن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرج ( ارتق ) عن حاجتها لمعلمين للتدريس في حلقات القرآن التابعة للجمعية خلال الفترة المسائية ( العصر – المغرب ) في مساجد المحافظة ، وفق الشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
2- حفظ خمسة أجزاء على الأقل .
3-أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الثانوية فما فوق.
4- أن يجيد المتقدم إتقان القرآن تلاوة وتجويدًا .
5- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية .
6- إرفاق أي شهادة أو دورة تتعلق بالقرآن وقت المقابلة الشخصية .
7- أن يكون التدريس خمسة أيام في الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت .
8- أن يكون المتقدم من سكان الخرج وضواحيها.
للتسجيل اضغط على الرابط التالي https://goo.gl/zAzUqA
• ملاحظة : آخر موعد لاستقبال طلبات المتقدمين يوم الأحد 30-2-1439هـ
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