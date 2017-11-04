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هز صوت مدوٍ قبل قليل سماء العاصمة الرياض، شعر به سكان المدينة في بعض الأحياء.
ومن المنتظر أن تصدر الجهات الرسمية بياناً لإيضاح تفاصيل وملابسات الحادث.
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج