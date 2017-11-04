تمكنت شرطة حفر الباطن من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 6 أفراد، امتهنوا سرقة محتويات الاستراحات، والتي تكررت حوادثها في الآونة الأخيرة.
وأوضح الناطق الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن شرطة محافظة حفر الباطن تمكنت من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 5 مواطنين ووافد عربي بعد تلقي بلاغات بتعرض عدد من الاستراحات لسرقة محتوياتها من أثاث وأجهزة كهربائية وأسطوانات غاز، في الفترة الأخيرة.
وأضاف أن فريق العمل المكلف بمتابعة تلك السرقات، تمكن من التوصل للمتهمين بارتكابها، والقبض عليهم، حيث تبين تورطهم في 25 قضية سرقة، حيث تم إيقافهم لاستكمال التحقيق، وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمحافظة.وفق “أخبار 24”.
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