أعلنت وزارة الإسكان أنها ستبدأ غدا (الأحد) إجراءات المعاينة والحجز لنحو 800 وحدة سكنية من نوع فيلا في أربع محافظات، بمتوسط 500 متر مربع وبمسطحات بناء تصل إلى 300 متر مربع.
وأوضحت الوزارة أن الوحدات السكنية ستكون متاحة أمام المستفيدين من الدعم السكني بواقع 342 فيلا في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، و249 فيلا في محافظة بيش بمنطقة جازان.
كما ستتاح للمستفيدين 91 فيلا سكنية في محافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم، و115 فيلا سكنية في محافظة ثادق بمنطقة الرياض، وتتراوح أسعار تلك الوحدات بين 200 ألف إلى 453 ألف ريال وبأقساط ميسرة.
وأكّدت الوزارة أن المشاريع تم تخصيصها وستكون جاهزة للتسليم، حيث تضم فلل سكنية بمتوسط مساحة 500 متر مربع، وبمسطحات بناء تصل إلى 300 متر مربع، مبينة أن تلك المشاريع تضم مرافق عامة ومسطحات خضراء، إضافة إلى عدد من المواقع ستكون مخصصة لعدد من المرافق الحكومية، بإجمالي مساحة للمشاريع الأربعة يصل إلى مليون متر مربع.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج