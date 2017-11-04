بثت مصادر انتقال المدرب الأرجنتيني غوستافو كوستاس إلى تدريب فريق الفيحاء السعودي معلقاً بأن كوستاس وقع مع نادٍ جديد خارج كولومبيا .
وقالت المصادر أن كوستاس حقق الدوري الكولومبي مرتين مع فريق سانتافي خلال فترة وجيزة بين 2014-2016 بالإضافة إلى كأس السوبر 2015 مشيرة بانجازه الأكبر مع فريق برشلونة الإكوادوري الذي حقق معه حلم الدوري في 2012 بعد غياب 16 سنة عن البطولة الأهم في البلاد.وفق “صدى”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج