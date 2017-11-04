كشفت مصادر أن عمر خربين محترف فريق الهلال فضل البقاء في معسكر الفريق بأبوظبي وذلك بالتنسيق مع المنتخب السوري.
كما سيلتحق العماني علي الحبسي بمنتخب بلاده في ظل عدم إمكانية مشاركته في الآسيوية.
وكان الهلال قد فضل استبعاد العماني علي الحبسي من الآسيوية وقيد اللاعب ماتياس بريتوس.
وينتظر أن يشارك عبد الله المعيوف كحارس أساسي للهلال في مواجهتي نهائي الآسيوية أمام أوراو ريد ديموند الياباني.وفق “صدى”.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
ماذا حدث للشخصية الانطوائية ؟
سعد الفريخ3801 0
لماذا يكرهونها ؟
مشعل الشهراني3157 0
الابناء المتضررون، لماذا !؟ وإلى متى !؟
هنادي العتيبي10080 1
علم السوجوك
سعد بن سليمان الفريخ10346 0
أربعاً
حصة العنزي16394 1
هل يوجد أجمل من نساء أوكرانيا ؟
سعد الفريخ38731 2
اتفاق بين خريبين والمنتخب السوري
اتفاق بين خريبين والمنتخب السوري
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
كشفت مصادر أن عمر خربين محترف فريق الهلال فضل البقاء في معسكر الفريق بأبوظبي وذلك بالتنسيق مع المنتخب السوري.
كشفت مصادر أن عمر خربين محترف فريق الهلال فضل البقاء في معسكر الفريق بأبوظبي وذلك بالتنسيق مع المنتخب السوري.
لا يوجد وسوم
0 224
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884955845.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج