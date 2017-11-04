فاز مهاجم ريال مدريد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) كأفضل هداف للعالم لعام 2016 في مدينة الرياضية لمدريد من يد نائب رئيس الاتحاد روبرت لي.
وشمل التصنيف الذي يأخذ بعين الاعتبار الأهداف مع النادي في المسابقات الدولية ومع المنتخب الوطني.
وسجل كريستيانو 24 هدفاً ” 11 هدفاً في المسابقات الدولية مع ريال مدريد و13 هدفاً مع المنتخب البرتغالي ” بينما سجل ليونيل ميسي 21 هدفا وكافاني وأحمد خليل 16.
رونالدو أصبح اللاعب الذي فاز بالجائزة أكبر عدد من المرات بعدما توج بها في الأعوام 2013 و2014 و2016 متجاوزاً ميسي الذي فاز بها مرتين فقط.وفق “صدى”.
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الخرج اليوم - حمد السويحب :
فاز مهاجم ريال مدريد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) كأفضل هداف للعالم لعام 2016 في مدينة الرياضية لمدريد من يد نائب رئيس الاتحاد روبرت لي.
فاز مهاجم ريال مدريد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) كأفضل هداف للعالم لعام 2016 في مدينة الرياضية لمدريد من يد نائب رئيس الاتحاد روبرت لي.
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