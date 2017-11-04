استهدفت طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، عدداً من التجمعات والمركبات الحوثية، بالقرب من حدود المملكة.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” لحظة تدمير إحدى الطائرات لمركبة تابعة للحوثيين، واستهداف تجمع لعدد من المسلحين خلال محاولاتهم الاعتداء على الحدود الجنوبية للمملكة.
فيديو | طيران #التحالف يستهدف تجمعات حوثية خلال محاولاتها الاعتداء على الحدود الجنوبية لـ #المملكة. #الإخبارية pic.twitter.com/7KSl2lTIHs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧
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