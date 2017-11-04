أقرت وزارتا الصحة والخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية إمكانية توظيف الخريجين الحاصلين على مؤهلات جامعية في “الإدارة الصحية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع وغيرها” عن طريق الانتساب.
وتوصلت الجهات الثلاث، وفقاً لـ”المدينة”، إلى اتفاق يقضي بالسماح لحملة المؤهلات الجامعية عن طريق الانتساب في التخصصات المذكورة في المنافسة على الوظائف الحكومية، على أن يكون ترشيحهم للوظائف كأولوية ثانية، حيث تكون الأولوية للذين درسوا بطريقة منتظمة.
واشترطت الجهات الثلاث أن يتوافر لدى الخريج مؤهل مناسب، وشهادة تصنيف مهني، وبطاقة تسجيل.
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