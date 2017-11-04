أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قراراً بمنح المعلمين والمعلمات التربويين المنقولين على المستوى الخامس خلال الأعوام الماضية الدرجات الوظيفية الأعلى التي يشغلها معلمو وزارة التعليم المعينون معهم بنفس العام.
وتضمن القرار منح المعلمين والمعلمات غير التربويين المنقولين على المستوى الرابع خلال الأعوام الماضية الدرجات الوظيفية الأعلى التي يشغلها معلمو الوزارة المعينون معهم في نفس العام.
وأوضح القرار أنه لا يترتب على هذا الإجراء صرف أي فروقات مالية للمعلمين والمعلمات بأثر رجعي.
وبحسب صحيفة “المدينة” فإن هذا الإجراء يأتي في إطار معاملات تتضمن تسوية أوضاع معلمي ومعلمات المدارس التي كانت تتبع لوزارة الدفاع، أسوة بنظرائهم بوزارة التعليم المعينين معهم بنفس العام.
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