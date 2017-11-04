ذكر مصدر أن المؤسسة العامة للتقاعد دعت كافة الجهات الحكومية إلى حصر عدد المستفيدين من نظام الإعارة لديها، ومطالبتهم بتسديد اشتراكاتهم عن فترات الإعارة المنتهية.
وقال المصدر إن المؤسسة طالبت تلك الجهات بمدها بكشوفات تتضمن أسماء وبيانات إعارة منسوبيها، مبيناً وفقاً لصحيفة “الجزيرة” أن المؤسسة شددت على أهمية أن يسدد المستفيدين الاشتراكات المحددة بنسبة 18% من أصل الراتب، بإيداعها في حساب المؤسسة في البنك.
وأضاف أن المؤسسة أكدت أنه في حال عدم الالتزام بالسداد قبل التاريخ 26-3-1439هـ، فإن تلك الفترة لن تحتسب لأغراض التقاعد وفقاً لمواد نظام التقاعد المدني.
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