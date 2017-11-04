أكد السفير العراقي لدى المملكة، أن معبر جديدة عرعر مفتوح رسمياً، وستتمكن الشاحنات من العبور إلى العراق عبر المنفذ بعد استكمال الصيانة التي يجريها الجانب العراقي، وستقام ساحة جمركية لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.
وحول دخول السعوديين إلى العراق أوضح السفير العراقي، وفقاً لـ”عكاظ”، أن العمل يجري لترتيب دخولهم إلى العراق بعد أن يصبح الطريق إلى بغداد سالكاً أو آمناً، مشيراً إلى أن تأخير الخطوة جاء بسبب أمور فنية وإدارية.
وكشف العاني، أن القرار صدر بفتح منفذ جميما من جهة رفحاء، إلا أنه بحاجة لبناء من الجانبين السعودي والعراقي، مؤكداً أن العمل مستمر في الجانبين لبناء مجمعين في كل جانب، وأن الدوائر المعنية ستباشر عملها فور الانتهاء من اكتمال منشآت المنفذ.
وكان المسؤولون في المملكة والعراق قد اتفقوا على فتح المعابر الحدودية بين البلدين، فيما شهدت الفترة الماضية تبادل زيارات الوفود الرسمية والتجارية بين الجانبين السعودي والعراقي.
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