توقع تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس في المملكة اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من أجزاء المملكة.
وتوقعت الهيئة أن يشمل تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار مناطق القصيم، وحائل، والرياض، وقد يمتد تأثيرها حتى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .
فيما أشار التقرير إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتشكل السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة، وقد يمتد تأثير ذلك حتى مرتفعات مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها، وكذلك منطقة المدينة المنورة، والأجزاء الجنوبية من منطقة حائل. وفق”أخبار24″.
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