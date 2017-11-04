حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 3 أسباب تتعلق بضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص؛ تتمثل في انخفاض الأجور وغياب نظام موحد للسلامة المهنية، إلى جانب عدم جاهزية القطاع لتوفير بيئة عمل تناسب المرأة.
وأوضحت الوزارة، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن نسبة السعوديين الذين يعملون في القطاع العام تبلغ 67%، في حين تبلغ نسبة السعوديين في القطاع الخاص 7%، ونسبة الوافدين فيه 93%.
ونوهت إلى أن ارتفاع البطالة وضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص يمثلان أبرز التحديات التي تواجهها الوزارة، إذ تبلغ نسبة البطالة حوالى 11%، ما يشكل تحديًاً أمام التنمية المستدامة للمملكة.
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