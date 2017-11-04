أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض عن توفير خدمة صرف العملات الأجنبية إلكترونياً للتسهيل على المسافرين، وذلك لصرف 4 عملات أجنبية من صراف واحد باستخدام بطاقات “مدى”.
ونشر حساب مطارات الرياض تدوينة على “تويتر” يؤكد فيها إمكانية صرف 4 عملات أجنبية من صراف واحد بالصالة الدولية رقم 1 بمطار الملك خالد بالرياض، مؤكداً أن سعر الصرف سيكون نسبة لسعر الصرف اليومي، وأن الصراف يظهر سعر الصرف في البداية قبل القيام بعملية الصرف.
وأوضح أن العملات المتوفرة حالياً هي “يورو، دولار، جنيه إسترليني” إضافة إلى الدرهم الإماراتي، لافتاً إلى أن الصرف يتم باستخدام أي بطاقة “مدى” صادرة من البنوك المحلية، فيما كشفت مصادر أن الاتفاق تم مع بنك الرياض لإضافة صراف العملات على أن يتم زيادة العدد في الفترة المقبلة.وفق “أخبار 24”.
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